Spektakuläre Bescherung : Vom Himmel hoch, da komm ich her . . .

Christkind und Weihnachtsmann kamen von oben: Eine Abseilaktion ganz besonderer Art vollbrachten die Höhenretter aus dem Landkreis Merzig-Wadern am Heiligen Abend in der Saarlouiser Marienhaus-Klinik St. Elisabeth. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Spektakuläre Bescherung der Höhenretter: Sie seilten sich an der Klinik ab und überreichten den Kindern Geschenke.

„Horch, was kommt von draußen rein!“ Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr statteten auch in diesem Jahr das Christkind und der Weihnachtsmann den Jungen und Mädchen der Kinderstation der Saarlouiser Marienhaus Klinik St. Elisabeth am Heiligen Abend einen Besuch ab. Standesgemäß kamen sie von oben. Möglich machten dies die Höhenretter der Feuerwehren aus dem Landkreis Merzig-Wadern. Sieben Mann waren im Einsatz, um Christkind Peter Leinenbach und Weihnachtsmann Bernd Lambert sicher aus dem Dachbereich hinunter zur Kinderstation abzuseilen. Auf dem Balkon des neunten Stocks stiegen sie aus, um eine Etage tiefer, wo die Jungen und Mädchen bereits ungeduldig warteten, über den Balkon in die Kinderstation einzusteigen.