Benefizaktion der Höhenretter : Höhenretter lassen sich von Corona nicht vom Bescheren abhalten

Saarlouis/Merzig Wenn das Christkind erst einmal seine Flügel anschnallen muss, der Weihnachtsmann ihm auch noch hilft, sie auszurichten, dann sind die Höhenretter der Feuerwehr aus dem Landkreis Merzig unterwegs. Aber um Haaresbreite wäre wegen Corona der Lieblingstermin der Feuerwehrspezialisten im Saarlouiser Marienhaus Klinikum, die Bescherung der Krankenhauskinder, ausgefallen.

Vor dem Krankenhaus wurden „Christkind“ Peter Leinenbach, der Leiter der Höhenretter, und „Weihnachtsmann“ Bernd Lambert in Begleitung von Stefan Scheid, dem Vorsitzenden des Brandschutz-Fördervereins Losheim, von Oberin Sabine Ruppert-Stahl, Stationsleiterin Elisabeth Weber, dem Chefarzt der Kinderchirurgie Dr. Eduard Aspenleiter und dem Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin Dr. Alexander Tzonos willkommen geheißen. Die Bescherung fand unter dem großen Weihnachtsbaum im Foyer statt, denn wie in den Vorjahren hatten die Höhenretter einen Sack voller Geschenke und Stefan Scheid einen Scheck in Höhe von 1000 Euro mit dabei. Die Höhenretter hoffen, dass sie im nächsten Jahr wieder in gewohnter Art und Weise vom Himmel hoch, sprich vom Dach des Krankenhauses kommend, die Kinder im Rahmen einer Abseilaktion besuchen und bescheren können.