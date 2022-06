Hitler-Bild und Propagandaschriften : Großer Ärger bei Dillinger Aktivist nach Verkauf von Nazi-Ware auf Flohmarkt in Saarlouis

Auf einem Flohmarktstand, hier ein Symbolbild, wurde die NS-Propaganda angeboten. Foto: Thomas Schäfer

Saarlouis Auf einem Flohmarkt in Saarlouis sollen am Pfingstwochenende ein Hitler-Bild und NS-Propagandaschriften angeboten worden sein – und das ganze zwei Tage lang. Der Dillinger Gilbert Kallenborn erstattete Anzeige. Was dem Täter jetzt drohen könnte und was sich Kallenborn von der Politik erhofft.