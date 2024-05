Saarlouis Sie wollen künftig Hilfe für Flutopfer organisieren

Hierzu findet am Donnerstag, 30. Mai, um 14 Uhr eine Infoveranstaltung in den Räumlichkeiten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Roden in der Straße Am Römerberg statt. Alle, die sich hier angesprochen fühlen, – ob potentielle Helfer, zukünftige Mitglieder oder auch Sponsoren – sind dazu eingeladen. Patrick Hector ist gelernter Elektrotechniker mit langjähriger Berufs- und Feuerwehr-Erfahrung. Thomas Brünnet, Vorsitzender und Leiter des DRK Roden, ist Heizungsbau-Techniker und selbstständiger Unternehmer im Bereich Haustechnik und war ebenfalls im Ahrtal im Einsatz.