Handball-Saarlandliga Trainer ist trotz klarem Sieg unzufrieden

Es muss Ausdruck von Qualität und des Vertrauens in diese sein, wenn das Fazit eines Trainers so ausfällt, wie das von Tom Paetow: Die HG Saarlouis II besiegte am Freitag die HSG Fraulautern-Überherrn in der Saarlouiser Stadtgartenhalle mit 32:24 (16:12) – und der 28-Jährige fand: „Das war weit weg von dem, was wir können und nicht der Schritt, den wir uns erhofft hatten.“