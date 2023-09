Handball Wenn die jungen Wilden loslegen

Sie ist im Schnitt gerade einmal knapp 21 Jahre alt. Dennoch zählt die Mannschaft der HG Saarlouis II zu den gefürchtetsten Gegnern in der Handball-Saarlandliga. Besonders dann, wenn sie freitagsabends in der Saarlouiser Stadtgartenhalle spielt. Das hat zum einen den Vorteil, dass wenig andere Spiele mit der Partie konkurrieren und so der Zuschauerandrang etwas größer ist als an einem Samstagabend. Noch viel wichtiger sei aber ein anderes Thema. „So können wir vermeiden, dass beispielsweise A-Jugend-Spieler zweimal am selben Tag spielen müssen“, erklärt Trainer Tom Paetow und fügt an: „Außerdem kann man junge Spieler aus der ersten Mannschaft einbinden, um ihnen mehr Spielzeit zu geben.“ Die HF Saarbrücken erfuhren am Freitag vergangener Woche am eigenen Leib, wie ein Auswärtsspiel in Saarlouis laufen kann. Der Drittliga-Nachwuchs der Saarlouiser schoss die neu gegründete Spielgemeinschaft mit 39:27 (23:9) aus der Halle.