Saarlouis/Merzig : Herzensengel erhalten 13 500 Euro von  Soroptimist

Merzig/Saarlouis 13 500 Euro ist eine imposante Spendensumme, diese haben die Merziger Herzensengel vom Serviceclub Soroptimist international Merzig-Saarlouis erhalten. Sie stammt aus der erfolgreichen Adventskalender-Aktion, die von den aktiven Soroptimist-Damen bereits seit 2010 durchgeführt wird.

Wie Vorsitzender Adrian Schmitz bei der Scheckübergabe durch Präsidentin Claudia Bohr und Vizepräsidentin Renate Memmesheimer erklärte, werden mit dieser Spende die Inklusionsschaukel-Projekte in den Landkreisen Merzig und Saarlouis sowie eine in Not geratene junge Witwe mit ihren drei Kindern unterstützt. 1500 Euro überwiesen die Soroptimist-Damen zudem an die Aktion „Hilf mit“ der „Saarbrücker Zeitung“. Inzwischen laufen die Vorbereitungen für den neuen Adventskalender schon wieder auf Hochtouren.