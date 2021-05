Henrik Freischlader und Ro Gebhardt als Top-Acts : Zehntes Rock Wall Open-Air soll kommen

Saarlouis Kleiner als üblich musste das Blues-Rock-Festival im vergangenen Jahr ausfallen. Das soll dieses Mal anders werden.

Mit Henrik Freischlader soll der derzeit wohl bekannteste deutsche Blues-Gitarrist nach Saarlouis kommen. 19 Alben hat der „German Blues Award“-Gewinner von 2017 bereits veröffentlicht. Komponist, Arrangeur und Instrumentalist Ro Gebhardt kann eine große Vielseitigkeit in vielen Musikrichtungen vorweisen. Er stand schon auf Bühnen wie dem Blue Note in New York, beim Central Park Jazzfest NYC, dem Duc de Lombard in Paris, dem Aquarium in Warschau oder dem A-Trane in Berlin. Zur Rock Wall kommt Gebhardt mit seiner Band My Funky Soul’s, in der unter anderem der deutsche Altsaxofonist, Jan von Klewitz mitspielt.