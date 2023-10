Aktion für Hilf-Mit! in Saarlouis Weihnachtsbäckerei für den guten Zweck

In der Lehrküche und im Bistro der Saarlouiser Gemeinschaftsschule „In den Fliesen“ ging es drei Tage lang zu wie in einem Bienenstock. Fleißige Hände kneteten hier Teige, formten sie zu leckeren Plätzchen und Stollen und verpackten alles, nachdem es vom Backen abgekühlt war, liebevoll in Cellophan. Das Ergebnis des äußerst produktiven Wochenendes: Rund 700 Gebäcktüten verschiedenen Inhalts und mit unterschiedlichen Füllmengen und etwa 50 Stollen. All das kommt am Samstag, 2. Dezember, ab 9 Uhr, auf dem Großen Markt in Saarlouis zugunsten der SZ-Aktion Hilf-Mit! in den Verkauf.