Saarlouis Hohenzollernring in früheren Zeiten

Die etwa 100 Jahre alte Ansichtskarte zeigt den heutigen Hohenzollernring in Saarlouis mit Blick vom Robert-Schuman-Gymnasium in Richtung Kleiner Markt. Nach dem Ersten Weltkrieg war die ursprünglich als Elsässer-Ring bezeichnete Straße in Rue Louis/Ludwigstraße umbenannt worden. Die Gebäude entstanden im Zuge der gründerzeitlichen Stadterweiterung und sind meist heute noch erhalten. Zur Festungszeit befand sich an dieser Stelle die Spitze der Bastion III und der vorgelagerte 36 Meter breite Hauptgraben. Etwas rechts im Hintergrund ist der im Jahr 1970 abgerissene Saalbau am Kleinen Markt mit seinem spitzen Turm in der kaum bekannten rückwärtigen Ansicht zu erkennen.