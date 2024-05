Saarlouis Ortsgeschichte pflegen und bewahren

Mehr als 100 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung des Heimatkundevereins Rodena in Kooperation mit der Diakonie, dem Quartiersmanagement und der VHS Saarlouis in das Donatuszentrum. Dort feierte der Verein unter der Schirmherrschaft von Landrat Patrik Lauer (SPD), der von seinem Ersten Beigeordneten Bernd Valentin (SPD) vertreten wurde, sein 15-jähriges Bestehen und stellte ein neues Buch vor. „Rodener erzählen aus vergangenen Tagen“, lautet der Titel der Publikation im Din-A4-Hardcover-Format. Darin berichten Menschen aus Roden auf insgesamt 124 Seiten hauptsächlich über prägende Ereignisse in der Kriegs- und Nachkriegszeit in ihrer Heimat. Gestaltet und gedruckt mit einer Auflage von 400 Stück wurde das Heimatbuch bei Hawner-Design in Saarlouis.