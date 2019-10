Heimatkunde : Auf der Spur der Vorfahren im Archiv

Saarlouis Den Stammbaum erforschen, in alten Familienbüchern oder via Computerprogramm: Das ermöglicht das Kreisarchiv Besuchern.

Hier wird Geschichte lebendig, wenn sich beispielsweise aus Namen die nächsten Äste im Familienstammbaumes entwickeln. Die Gelegenheit dazu bot das Kreisarchiv Saarlouis am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür. Bereits am Vormittag waren zahlreiche Besucher gekommen, hieß es von Vorstandsmitgliedern der „Vereinigung für die Heimatkunde im Landkreis Saarlouis“, die diesen besonderen Tag seit 2004 anbietet.

„ish bin ah-may-ree-Ka-ner“, fand sich in einer Liste an Stellwänden im ersten Stock des Kreisständehauses. Der Satz stammt aus einem Büchlein, das US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg Anleitungen zum Umgang mit Deutschen gab. Dies war Teil einer Ausstellung über die letzten Monate des Zweiten Weltkrieges im Großraum Saarlouis. Welch immense Zerstörungen die Kämpfe um diesen Abschnitt des Westwalls vor 75 Jahren in den Orten verursachten, zeigten Dutzende von Fotos. Darunter waren Bilder von zertrümmerten Straßen im Stadtzentrum von Saarlouis, der von schweren Treffern durchlöcherte Bahnhof, Kriegsschäden in Fraulautern, Roden, Saarwellingen, Dillingen und das zerstörte Schloss von Papen in Wallerfangen.