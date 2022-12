In der Altstadt : Für viele eine Tradition: Der Heiligmorgen in Saarlouis

Foto: BeckerBredel 14 Bilder Heiligmorgen 2022 in Saarlouis – die schönsten Fotos

Saarlouis Seit dem frühen Morgen feiern viele Menschen in den Städten des Saarlandes. Auch in Saarlouis waren viele Menschen in der Altstadt unterwegs.

Heiligmorgen in der Saarlouiser Altstadt ist für viele Bürger aus Saarlouis und Umgebung zur Tradition geworden. Auch dieses Mal waren viele Menschen zu Besuch um einen Glühwein oder ein Bier mit Freunden, Bekannten oder der Familie zu trinken.

Für viele eine Tradition: Freunde treffen am Heiligmorgen in Saarlouis

„Ich komme sogar extra aus Zweibrücken hier her. Leider fand während der Corona-Pandemie nichts statt. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wieder hier treffen können“, sagte Lucas Pierrot. Der 29-Jährige kommt zum dritten Mal an Heiligmorgen nach Saarlouis um sich dort mit Freunden zu treffen. Seine Freunde Fabian Knieper aus Nalbach und Michael Schäfer aus Dorf im Warndt sehen den Morgen als Tradition. „Ich bin verwundert, dass so viel los ist. Vor Corona war um diese Uhrzeit nie so viel hier los. Ich bin jetzt schon zum siebten Mal hier und trinke jetzt gemütlich einen Glühwein“, erzählte Knieper.

Die Freundinnen Lena Burgardt und Lisa Marie Heinrich waren zum ersten Mal an Heiligmorgen in der Altstadt. „Vor Corona waren wir nicht alt genug und jetzt wo es wieder stattfindet sind wir natürlich da. Wir beide gehen allgemein gerne und oft in die Altstadt und in Bars“, berichtete die 18-jährige Burgardt aus Saarlouis. Ihre Freundin Lisa Marie Heinrich aus Bous sah das genauso: „Es ist schön viele Leute auf einem Fleck zu sehen. Das ist man nicht mehr gewöhnt. Die Stimmung ist super und alle Besucher sind gut gelaunt“.

„Die Stimmung ist super“

Arben Krasniqi hilft in Bar und Imbiss „Saray“ aus. Der 47-jährige Saarlouiser ist froh, dass endlich mal wieder der Heiligmorgen in Saarlouis stattfinden kann. „Ich kenne die Altstadt voller, mal sehen wie viele Gäste heute noch kommen werden. Dennoch sind wir alle gut gelaunt und die Stimmung ist super“, führte Krasniqi fort.