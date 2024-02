Handball Beim HC Dillingen/Diefflen ist der Wurm drin

Sechs Gelbe Karten, 13 Zeitstrafen und zweimal Rot: Es scheint, als hätte das Duell in der Handball-Saarlandliga zwischen der HSG Fraulautern-Überherrn und dem HC Dillingen/Diefflen die Erwartungen an ein hitziges Derby erfüllt. Doch der Eindruck täuscht. Die HSG gewann vor etwa 250 Zuschauern in der Sporthalle in den Fliesen deutlich mit 33:27 (19:14). „Und es war ein sehr faires Derby“, betont HSG-Linksaußen Michael Hawner trotz der Masse an Strafen.