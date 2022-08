Hauptkommissarin übernimmt Leitung des Kriminaldienstes : Susanne Hell ist die Neue bei der Polizei in Saarlouis

Saarlouis Die Hauptkommissarin hat zum 1. August die Leitung des Saarlouiser Kriminaldienstes übernommen.

Susanne Hell wurde im Februar 1994 in die saarländische Polizei eingestellt. Nach ihrer Ausbildung und dem späteren Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst hat die 50-jährige Kriminalbeamtin zahlreiche Dienststellen und Leitungsfunktionen innerhalb der Polizei durchlaufen.

So war sie unter anderem von 2005 bis 2009 im Führungsstab der damaligen Landespolizeidirektion in Saarbrücken eingesetzt. Im November 2009 wurde sie zunächst stellvertretende Leiterin des Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Völklingen, ehe sie im August 2015 die Leitung übernahm. Zuletzt war Susanne Hell Lehrbeauftragte in der kriminalpolizeilichen Fortbildung an der Fachhochschule für Verwaltung in Göttelborn im Fachbereich Polizei.