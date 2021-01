Handel in Saarlouis : Demmer macht sich für City-Geschäfte stark

Handel in Saarlouis

Saarlouis Oberbürgermeister fordert „offene Diskussion“ über Beschränkungen des Handels in Saarlouis.

(pum) Peter Demmer, Oberbürgermeister von Saarlouis, nimmt die Kritik der CDU Innenstadt zur Situation im Saarlouiser Handel (wir berichteten) auf. Er stellt zunächst fest: Zahlreiche Geschäfte sind aufgrund der Corona-Verordnung des Landes ganz oder teilweise geschlossen. Das gilt nicht für Supermärkte und Discounter, wenn der erlaubte Sortimentsteil im gesamten Warenangebot wesentlich überwiegt (Schwerpunktprinzip) – so etwa Lebensmittel oder Drogerieartikel. Die entsprechenden Kaufhäuser dürfen dann ihr gesamtes Warenangebot weiterhin zum Kauf anbieten.

„Dadurch entsteht eine Ungleichbehandlung im Einzelhandel“, kritisiert Demmer. Weil der Verkauf von bestimmten Warengruppen durch das Schwerpunktprinzip in manchen Geschäften erlaubt ist, während er andernorts untersagt bleibt, entstehe eine Wettbewerbsverzerrung zulasten unter anderem von Fachgeschäften und Geschäften mit Mischsortimenten, in denen die erlaubten Warengruppen nicht den Schwerpunkt bilden. „Zahlreiche Unternehmer sind mit diesem Problem an uns herangetreten“, erklärt Demmer. „Als Stadt sind uns dabei aber die Hände gebunden, da wir nur die Maßnahmen umsetzen, die vom Landtag beschlossen wurden.“