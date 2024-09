Fraulautern/Überherrn Handball: Seit über zehn Jahren vereint als „Falken“

Die Handballer aus Fraulautern und Überherrn haben am Wochenende drei Jubiläen mit einem Festkommers gefeiert. Sie begingen 100 Jahre Handball in Fraulautern, über 50 Jahre Handball in Überherrn und das mehr als zehnjährige Bestehen der Handballspielgemeinschaft „Die Falken“ Fraulautern-Überherrn. Die geplanten Feiern zu den beiden letzteren Anlässen mussten wegen der Corona-Pandemie ausfallen, wurden nun aber nachgeholt.