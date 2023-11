Handball Wenn „eine geile Teamleistung“ sprachlos macht

Der Parkplatz der Saarlouiser Stadtgartenhalle ist bis auf den letzten Platz besetzt. Auf dem Vorplatz tummeln sich Menschengruppen. In der Halle schlängelt sich eine Menschenkette von der Kasse am Zugang zu den Tribünen in der zweiten Etage bis vor die Eingangstür. Wer den Handball-Sport in Saarlouis kennt, weiß, dass reges Treiben bei Heimspielen der HG an der Tagesordnung ist. Wenn aber die Saarlandliga-Mannschaft spielt, und nicht das Drittliga-Team, ist ein derartiger Andrang selten. Knapp 400 Zuschauer bedeuteten Freitag, dass ein besonderes Spiel anstand: Die HG Saarlouis II empfing den HC Dillingen/Diefflen – und fügte ihm mit dem 31:25 (13:11) die erste Saisonniederlage zu.