Handball-Saarlandliga : Falken verlieren die Tabellenführung

Saarlouis Nach dem Spitzenspiel der Handball-Saarlandliga fand Christian Jung klare Worte. „Ich habe der Mannschaft vor der Partie gesagt: Wir können uns mit den Besten messen und zeigen denen, was wir drauf haben.

Im Duell um die Tabellenspitze in der Zweibrücker Westpfalzhalle musste sich der Tabellenführer erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Und das deutlich. „Es war letztendlich ein gebrauchter Tag. Wir haben verdient verloren. Vor allem gegen die Abwehr haben wir uns sehr schwergetan. Wir haben nur 19 Tore geworfen“, sagte Jung und rätselte: „Wir haben alles, was man mit sechs Feldspielern machen kann, ausprobiert. Aber wir haben keine Lücke gefunden. Wir mussten uns wirklich aufreiben.“ Zu viel, um gegen die, so Einschätzung des Spielertrainers, „stärkste Mannschaft, die in der Klasse spielt“, zu bestehen.