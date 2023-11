Klassiker im Theater am Ring Frühstück bei Tiffany verzaubert Saarlouiser Theater

Saarlouis · Das Altonaer Theater führte den Klassiker „Frühstück bei Tiffany“ im Theater am Ring auf und versetzte das Publikum zurück in den New Yorker Partytrubel der 40er Jahre. Doch Parallelen zu dem weltbekannten Film gab es nur wenige.

Lisa Tschanz als Holly Golightly und Mats Kampen als Fred vom Altonaer Theater verkörperten auf der Bühne des Thaters am Ring in Saarlouis gelungen die beiden Protagonisten des Klassikers „Frühstück bei Tiffany“. Foto: Jana Rupp

Zum dritten und letzten Mal an diesem Abend nimmt die sanfte und bekannte Melodie des Klassikers „Moon River“ von Henry Mancini den gesamten Saal ein. Dann geht das Licht aus und das Publikum applaudiert minutenlang. Auch einige Jubelrufe erklingen dazwischen, denn das Altonaer Theater aus Hamburg hat es geschafft, mit seiner Aufführung von „Frühstück bei Tiffany“, seine Zuschauer in den New Yorker Partytrubel der 40er Jahre zu entführen.