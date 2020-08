Hitzeschäden : Häufig Sommerbruch bei Bäumen, auch in Saarlouis

Saarlouis Derzeit brechen vermehrt Äste oder Astteile von Pflanzen ab.

Spürbare Auswirkungen hat die derzeitige Witterung auf die Pflanzenwelt der Stadt Saarlouis: Weil es zurzeit extrem trocken und heiß ist, leiden Bäume unter Wassermangel – ihre Zellen sind deshalb nicht mehr prall gefüllt. Selbst in unmittelbarer Nähe zu Wasserflächen kann es vorkommen, dass die Baumkrone Wasser schneller verdunstet, als die Wurzel es aufnehmen kann. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass das Holz weicher wird und ist nicht mehr so stabil ist, wie bei normaler Wasserversorgung. Die Folge: Immer wieder kommt es zu Astbrüchen und teilweise zum Absterben von ganzen Bäumen – auch und gerade bei gesunden Bäumen. In der Fachwelt wird das Phänomen Sommerbruch genannt. Auch in Saarlouis beobachtet die Grünflächenabteilung des Neuen Betriebshofs Saarlouis (NBS) eine zunehmende Zahl von Sommerbruchfällen Sollte es zu Sommergewittern mit Wind oder Platzregen kommen, könnte dies zu zusätzlichen Brüchen führen. Der NBS kümmert sich dann möglichst schnell.