Kein Koalitionskrach : Mahren: SPD sieht Risse in Saarlouiser Koalition, wo keine sind

Saarlouis Die Saarlouiser Koalitionäre CDU und Grünen haben unvereinbare Positionen zum Lisdorfer Berg. Darin aber eine Koalition in Zerrissenheit zu sehen, wie dies die SPD ausmacht, ist nach Auffassung der Grünen falsch.

(we) Grünen-Fraktionschef Gabriel Mahren hat die Analyse der SPD zurückgewiesen, die unterschiedlichen Positionen der Grünen und der CDU in der Saarlouiser Ratskoalition zeuge von Zerrissenheit des schwarz-grünen Bündnisses. „Die Koalition ist nicht innerlich zerrissen, sie arbeitet stabil auch an schwierigen Themen. Der Wunsch ist hier wohl der Vater des sozialdemokratischen Gedankens“, wies Mahren die Äußerungen der stellvertretenden SPD-Kreischefin Petra Berg zurück. „'Frau Berg versucht einen Keil zwischen CDU und Grüne im Saarlouiser Stadtrat zu treiben. CDU und Grüne in Saarlouis sind mit einem schwierigen Thema konfrontiert, das im Übrigen einen der großen gesellschaftlichen Konflikte der Zeit spiegelt: das Abwägen zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Interessen vor dem Hintergrund der Klimakrise. Wir würden uns freuen, wenn von Seiten der Sozialdemokraten in Stadt und Land auch einmal Impulse zur Lösung solcher Konflikte gegeben würden.“