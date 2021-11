Nach den Querelen bei der Landespartei : Hubert Ulrich bleibt Ortsverbandsvorsitzender der Saarlouiser Grünen

Saarlouis Die Grünen in Saarlouis halten dem ehemaligen Landesvorsitzenden Hubert Ulrich die Treue. Gleichzeitig erneuert er seine Vorwürfe gegen die parteiinternen Widersacher.

Hubert Ulrich bleibt Chef der Grünen in seinem Ortsverband in Saarlouis. Die Mitglieder haben ihn am Montag, 1. November, in seinem Amt bestätigt. Kiymet Göktas gehört jetzt zur Doppelspitze. Die Grünen hatten zuvor die Satzung geändert, so dass jetzt mindestens ein Mitglied eine Frau sein muss.