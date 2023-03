Auch Grüne äußern sich nach Landrats Zusage Grüne „verwundert“ über Lauers Zusage in Lisdorf

„Mit großer Verwunderung“ reagiert auch die Fraktion der Grünen im Stadtrat Saarlouis auf den Artikel „Verwirrung um Zuständigkeit für Querung“ in der Saarbrücker Zeitung vom 21. März. Die Zuständigkeiten sind eigentlich klar geregelt, stellt Gerald Purucker, Fraktionschef der Grünen, fest: „Es fehlt seit Jahren am politischen Willen, konsequente Verkehrspolitik zur Sicherheit der Anwohnerinnen und Anwohner und Kinder umzusetzen. Statt zu handeln wird der schwarze Peter scheinbar gerne an die nächste Behörde weitergeschoben.“