Freibad in Saarlouis : Grüne kritisieren Online-Tickets und Regelung für Frühschwimmer im Freibad Saarlouis

Saarlouis Hubert Ulrich will ein anderes System für Frühschwimmer im Steinrausch-Bad. Und die Online-Buchung überfordere viele, gerade Ältere und sogar das Personal.

Die Grünen Saarlouis kritisieren den Online-Ticketverkauf für das Freiabd am Steinrausch, der zur Eindämmung von Corona eingeführt wurde. „Uns wurde von zahlreichen Besucherinnen und Besuchern berichtet, dass es Probleme mit der Online-Buchung gibt und teilweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort versuchen müssen, dem Gast ein Ticket zu buchen. Und selbst dies gelinge nicht immer“, klagte Grünen-Chef Hubert Ulrich am Sonntag. Zudem forderte er die Stadt auf, sich bei den Frühschwimmern an Dillingen zu orientieren. Denn jetzt müssten sie statt bislang zwei Euro vier Euro zahlen. Außerdem dürften sie nun aufgrund der neuen Zeitaufteilung bis 12.30 Uhr bleiben, was sie gar nicht wollten. In Dillingen gebe es die Möglichkeit, die Zeit zwischen 8 und 10 Uhr morgens mit einem sozialeren Tarif zu nutzen. Außerdem biete das Dillinger Schwimmbad dieser Gruppe die Möglichkeit, weiter wie gewohnt vor Ort zu bezahlen.