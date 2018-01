Grüne bieten Demmer Zusammenarbeit an

red

Die Ratsfraktion der Grünen in Saarlouis bietet dem neuen Saarlouiser Oberbürgermeister Peter Demmer eine konstruktive Zusammenarbeit an. Hierzu der Fraktionsvorsitzende Gabriel Mahren: „Wir bieten dem neu ins Amt gekommenen Oberbürgermeister Gesprächsbereitschaft und konstruktive Zusammenarbeit vor allem in den grundsätzlichen Fragestellungen der Stadtpolitik an. Rat und Verwaltung müssen zusammenarbeiten, wenn sie die schwierigen Herausforderungen der Zukunft für unsere Stadt meistern wollen.“ Als Rat sei man verpflichtet, eigene Kompetenz und Erfahrung zum Wohle der Stadt einzubringen. Im Bewusstsein dieser Verantwortung seien die Grünen – bei allen parteipolitischen Unterschieden – zu einer sachorientierten und vertrauensvollen Zusammenarbeit bereit.