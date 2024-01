Premiere für eine neue Sportart im Saarland Wenn Tennis einfach zu wenig ist

Premiere im Saarland: An diesem Samstag gehen in der Saarlouiser Steinrauschhalle und der nahe gelegenen Tennishalle im Stadtteil Roden die 1. Saarlouiser Open im Racketlon über die Bühne. Racketlon ist eine Sportvariation, die ihren Ursprung in Skandinavien hat und die Rückschlag-Sportarten Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis kombiniert. In jeder Disziplin wird nacheinander – beginnend mit der „kleinsten“ Sportart Tischtennis hin zum abschließenden Tennis-Duell – ein Satz bis jeweils 15 Punkte gespielt. Gewonnen hat derjenige, der nach den vier Durchgängen insgesamt die meisten Punkte hat.