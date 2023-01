Hausbaumprogramm der Stadt Saarlouis : Andrang auf Hausbäume bringt höhere Kosten

Saarlouis Damit hatte niemand gerechnet: Das Projekt „Hausbäume für Saarlouis“ brachte der Stadt nicht nur großes mediales Aufsehen. Auch viel mehr Bürger als gedacht wollen einen der kostenlosen Bäume. Nun sind schon in der ersten Phase fast alle weg, 170 von 200. Wie finanziert die Stadt den ungeahnten Andrang?

Das Projekt „Hausbäume für Saarlouis“ bietet Grundstückseigentümern kostenlos hochstämmige Laubbäume an. Einzige Bedingung: Sie müssen die Bäume im Vorgarten oder nahe der Straße pflanzen und dauerhaft erhalten. Damit will die Stadt gleichzeitig etwas fürs Klima und für das Stadtbild tun (die SZ berichtete). Die meisten Kosten, nämlich 90 Prozent (rund 125 000 Euro), übernimmt dabei der Bund mit seinem Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Saarlouis war die erste Kommune im Saarland, die dieses Förderprogramm nutzt und erfuhr große mediale Aufmerksamkeit. Und unerwartet hohen Zuspruch seitens der Bürger: Ziel war, 200 neue Hausbäume in vier Jahren Projektlaufzeit zu pflanzen. Doch schon vor Ablauf des ersten Jahres sind fast alle weg. „Nach Ablauf der Antragsfrist für 2022, Prüfung der Anträge und Klärung von Unklarheiten liegen förderfähige Anträge für circa 170 Hausbäume vor“, teilt Andreas Ney vom Amt für Stadtplanung und Umwelt in Saarlouis mit; das Projekt hat mit seinem Andrang seine Abteilung „fast lahmgelegt“, wie Bürgermeisterin Marion Jost bemerkte. Geplant waren für 2022 ursprünglich nur 60 Bäume. Doch die Nachfrage war riesig. „Außerdem gab und gibt es immer noch Dutzende Anfragen von anderen Kommunen aus dem ganzen Bundesgebiet“, erklärte Ney, die das Projekt nachahmen wollen.