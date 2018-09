Anfänger golfen bei Kurs in Gisingen bis zur Platzreife

In zwei Theorie- und sechs Praxiseinheiten machen sie sich mit den Grundlagen des Golf-Spielens vertraut und können die Platzreifeprüfung ablegen, eine der Voraussetzungen, um auch auf öffentlichen Plätzen zu spielen.

Der Kurs beginnt am Mittwoch, 19. September, und findet jeweils mittwochs von 18 bis 19.50 Uhr auf dem Golfplatz Gisingen statt – auch am Feiertag und in den Herbstferien. Bei Bedarf können in der Gruppe auch andere Wochentage vereinbart werden. Die Teilnahme kostet 195 Euro inklusive Leihschläger, Übungsbällen und Prüfungsgebühr.

Info und Anmeldung: VHS Saarlouis, Tel. (0 68 31) 6 98 90 30, im Internet: www.vhs-saarlouis.de