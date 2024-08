Arbeiten in schwindelerregender Höhe Vom Gerüst verdeckt: Was gerade mit dem Saarlouiser Glockenturm passiert

Saarlouis · Der Glockenturm am Rathaus von Saarlouis gehört zum stadtprägenden Bild der Stadt. Doch seit Wochen wird der Turm von einem Gerüst mit Planen verdeckt. Was sich in dieser Zeit hinter der Abdeckung verändert hat.

25.08.2024 , 10:10 Uhr