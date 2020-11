Recycling : Globus sammelt leere Druckerpatronen zugunsten der Globus-Stiftung

Saarlouis Ncht wegschmeißen! Leere Tintenpatronen eines Druckers lassen sich wiederverwenden. Das schont die Umwelt.

(red) Kunden können ab sofort ihre leeren Druckerpatronen in allen Globus-Märkten abgeben. Mit den ausgedienten Kartuschen unterstützt Globus die Initiative Abfall bringt Geld, die diese ankauft, recycelt und wiederaufbereitet. Der Erlös kommt der Globus-Stiftung zu Gute, die damit soziale Projekte im In- und Ausland fördert. „Fast 70 Prozent der anfallenden leeren Druckerpatronen landen im Haushaltsmüll. Dabei eignen sich die meisten leeren Toner und Tinten fürs Recycling,“ sagt Uwe Wamser, Geschäftsführer Globus SB-Warenhaus und verantwortlich für den Bereich Nachhaltigkeit. „Mit der Firma Denner und deren Initiative 'Abfall bringt Geld’ h aben wir einen Partner gefunden,der die leeren Kartuschen ankauft, recycelt und wiederaufbereitet. Das Geld spendet Globus zugunsten der Globus-Stiftung, die damit eine Vielzahl an sozialen Projekten fördert.“