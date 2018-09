später lesen Konzert Gitte-Konzert ist schon ausverkauft Teilen

Das Konzert von Gitte Haenning & Band „Meine Freunde, meine Helden, Ihre Gitte!“ am Freitag, 30. November, in Saarlouis im Theater am Ring ist ausverkauft. Das teilte der Veranstalter mit. red