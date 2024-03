Saarlouis „Hier spielt der Mensch als Ganzes eine Rolle“

Gold leuchtende Sonnenstrahlen fallen durch die Laubblätter einer Baumkrone und treffen den mit Moos bedeckten Waldboden. Wer sich direkt vor die Szenerie stellt, könnte fast meinen, dass er sich gerade tatsächlich mitten in der Natur befindet – und nicht etwa auf 400 Quadratmetern Studioboden in der Walter-Bloch-Straße. Dort befindet sich in der dritten Etage des Eckhauses das medizinische Gesundheitsstudio „Exclusive“ von Sina Lutz (30) und Daniel Bartmann (38). Seit Jahresbeginn leiten sie nun gemeinsam das Franchise in Saarlouis.