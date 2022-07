Saarlouis : Gesundheitsamt meldet 485 neue Corona-Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich im Kreis Saarlouis der Tausendermarke.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montag Nachmittag bei 945,64. Es gibt 485 neue Fälle im Kreis Saarlouis. Insgesamt sind somit seit dem Pandemie-Beginn 70 854 Menschen an dem Virus erkrankt. 71 832 Personen gelten mittlerweile als genesen, teilt das Gesundheitsamt mit. Die meisten Neuinfektionen gibt es mit 91 in Saarlouis. Weniger als 20 neue Fälle verzeichnen Bous, mit zwölf, und Ensdorf, mit 18 neuen Fällen. Im Kreis Saarlouis gibt es keine weiteren Todesfälle. Insgesamt sind dort 254 Personen im Zusammenhang mit einer Erkrankung an dem Corona-Virus verstorben.