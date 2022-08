Noch immer hat sich die Gastronomie nicht durch die Einschränkungen in der Pandemie erholt. In Berlin diskutiert die Ampelkoalition aktuell darüber, ob die gesenkte Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants bis Ende 2023 verlängert wird oder dieses Jahr ausläuft. Den saarländischen Dehoga-Präsidenten Michael Buchna macht das sauer. Foto: dpa/Marijan Murat