Neueröffnung : „Wolltraum“ in Saarlouis eröffnet

Muriel Grunenberg berät und strickt auch selbst in ihrem neuen Handarbeits-Geschäft „Wolltraum“ in der Innenstadt von Saarlouis. Foto: Nicole Bastong

Saarlouis „Ich habe so nette Kunden“, kann Muriel Grunenberg nach den ersten vier Wochen schon schwärmen. „Mit jedem kommt man ins Gespräch, kann beraten, Fragen beantworten.“ Anfang August hat sie sich ihren Traum erfüllt und einen Laden für Wolle in der Grünebaumstraße in Saarlouis eröffnet.