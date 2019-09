CDU Saarlouis : In der Saarlouiser CDU endet eine Ära

Saarlouis Georg Jungmann tritt nach 20 Jahren als Stadtverbandsvorsitzender nicht mehr an und macht Platz für Jüngere.

Wenn der CDU-Stadtverband Saarlouis am Mittwoch einen neuen Vorsitzenden wählt, endet eine Ära: Nach genau 20 Jahren in diesem Amt tritt Georg Jungmann nicht wieder an. Der 63-Jährige bleibt nur noch Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Lisdorf. Im März 2020 soll auch damit nach 30 Jahren Schluss sein, sagt er. Dann wäre der Politiker durch und durch komplett von der politischen Bühne abgetreten.

Eine solche Weichenstellung beansprucht Jungmann auch jetzt für seine Entscheidung. „Wir haben jetzt junge Leute, die wirklich Gas geben. Die das wollen und natürlich auch können sollen. Ich will nicht in die Gefahr geraten, vom Ideengeber zum Bremsklotz zu werden.“ So, wie er in den vergangenen Jahren immer wieder Älteren angeraten habe, Jüngeren Platz zu machen. „Die Älteren waren so alt wie ich jetzt.“