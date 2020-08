Trauerfeier für Angehörige : Gemeinsame Bestattung früh gestorbener Kinder in Saarlouis

Saarlouis Immer wieder enden Schwangerschaften mit dem Tod der Kinder noch weit vor der Geburt. In Saarlouis ist eine würdevolle Bestattung möglich.

Die nächste gemeisame Bestattung von früh gestorbenen Kindern auf dem Friedhof Neue Welt in Saarlouis ist am Mittwoch, 26. August, um elf Uhr. Immer wieder enden Schwangerschaften mit dem Tod der Kinder noch weit vor der Geburt. Das Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen und das Krankenhaus vom DRK Saarlouis haben in Kooperation mit dem Dekanat und der Stadt Saarlouis vor einigen Jahren ein Gräberfeld eingerichtet. Hier finden dreimal jährlich gemeinsame Bestattungen aller Kinder statt, die in Saarlouis so früh verstorben sind, dass sie das Licht der Welt gar nicht erblicken konnten. Das Gräberfeld ist ein Ort der Ruhe und des Gedenkens, Trauer und Hoffnung haben hier gleichermaßen ihren Platz.