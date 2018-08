Gemeinsam die Trauer bewältigen

Das Lebenscafé Saarlouis ist am Donnerstag, 23. August, wieder geöffnet. Es ist ein Treff für Menschen, die einen Verlust erlitten haben. Bei Kaffee und Gebäck gibt es von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr die Gelegenheit, sich in einer geschützten Atmosphäre mit ebenfalls Betroffenen auszutauschen, gemeinsam zu schweigen, zu weinen oder auch zu lachen. Ort dieses Treffens ist das Evangelische Gemeindehaus im Kaiser-Friedrich-Ring 46 in Saarlouis.

Willkommen sind alle Menschen, die mit ihrer Trauer über einen Verlust nicht allein sein wollen. Die Teilnahme ist an keine Konfession gebunden und immer zu den angegebenen Zeiten möglich. Begleitet wird das Lebenscafé von einem Team aus ausgebildeten ehren- und hauptamtlichen Trauerbegleitern.

Träger des Lebenscafés sind das Dekanat Saarlouis und die Evangelische Kirchengemeinde Saarlouis in Kooperation mit dem Caritasverband Saar-Hochwald. Das Lebenscafé ist in der Regel an jedem zweiten Montag im Monat von 10 bis 12 Uhr und an jedem vierten Donnerstag im Monat von 15.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Das nächste Treffen ist am Montag, 10. September, von 10 Uhr bis 12 Uhr.

Kontakt für Rückfragen: Dekanat Saarlouis, Telefonnummer (0 68 31) 7 69 95 50.