33 Jahre nach dem Brandanschlag Saarlouis gedenkt Samuel Yeboah: Stadt und Landesregierung räumen Fehler ein

„Die Saarländische Landesregierung gedenkt Samuel Yeboahs“, sagt Justizministerin Petra Berg mit ernster Stimme, ehe sie eine weiße Rose mit langem Stiel auf das Grab von Samuel Kofi Yeboah legt. Am Ende des Tages liegen so viele Blumen auf der rot-bräunlichen Steinplatte, dass der Name nicht mehr lesbar ist. Neben Berg haben sich an dem sonnigen Donnerstagmorgen viele weitere Menschen auf dem Friedhof Neue Welt in Saarlouis versammelt, um dem aus Ghana stammenden Yeboah exakt 33 Jahre nach seinem Tod zu gedenken.