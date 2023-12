Gebäckverkauf für Hilf-Mit! Gebäckverkauf für Hilf-mit!

Der Kreisverband Saarlouis des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat sich am Samstag vor dem ersten Advent traditionell in den Dienst der guten Sachen gestellt. An einem Stand auf dem Großen Markt wurden Gebäck und Stollen angeboten.

03.12.2023 , 18:34 Uhr

Gebäck und Erbsensuppe wurden für den guten Zweck verkauft. Foto: OLIVER MORGUET​

Von Oliver Morguet