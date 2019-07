Polizei-Gewerkschaft warnt : GdP: „Polizei kaum noch handlungsfähig“

Saarlouis/Saarbrücken Die Gewerkschaft der Polizei (GdP), Landesbezirk Saarland, unterstützt den Oberbürgermeister von Saarlouis, Peter Demmer, der in einem sehr persönlichen Brief Innenminister Klaus Bouillon aufgefordert hat, „schnell und unbürokratisch“ zusätzliche Stellen bei der Polizei zu schaffen (wir berichteten).

Maaß: „Ich fordere als Vorsitzender der größten Polizeigewerkschaft im Saarland alle anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auf, sich zu erklären, ob denn Polizei auch in deren Kommunen wirklich noch in der Lage ist, die Innere Sicherheit in vollem Umfang zu gewährleisten.“

Demmer hat dem Innenminister unter dem Eindruck von Erfahrungen nach der jüngsten Emmes und an einem der heißen Wochenenden im Freibad Steinrausch geschrieben. Demmer in dem Schreiben: „Schmerzliche Erfahrungen mussten wir an unserem größten Fest, der Emmes, in diesem Jahr machen. In der angrenzenden Altstadt kam es in den frühen Morgenstunden der Festtage immer wieder zu massiven Problemen mit Jugendbanden, die allesamt Migrationshintergrund haben. In einem Fall musste die Polizei den ,geordneten Rückzug’ antreten, da das polizeiliche Gegenüber derart in der Überzahl war, dass die Unversehrtheit der Beamtinnen und Beamten gefährdet war. Und das, obwohl die eingesetzten Kräfte Angehörige der Operativen Einheit (OpE) waren. Was dies auf die Bürgerinnen und Bürger, die das ganze mitbekommen haben, für einen Eindruck macht, braucht nicht extra erwähnt zu werden.“