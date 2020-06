Bisher acht Anträge auf Zusatzflächen in der Innenstadt

Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie in Saarlouis

Mehr Fläche für die Außenbewirtung, wie hier in Augsburg, will auch die Stadt Saarlouis ihren Gastronomen bis Oktober erlauben. Foto: dpa Foto: dpa/Tom Weller

Saarlouis Bis Oktober erlaubt die Stadt Saarlouis zusätzliche Flächen für Außengastronomie. Acht Anträge sind schon eingegangen.

Der Stadtrat Saarlouis hat zur Unterstützung der hiesigen Gastronomie in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, zusätzliche Flächen für Außenbewirtung zuzulassen (die SZ berichtete). So will die Verwaltung von 1. Juni bis 31. Oktober über das bisherige Maß hinaus Außenbestuhlung oder sonstige Sondernutzungen auf Antrag zulassen. Und zwar da, wo es rechtlich zulässig ist, die Belange der Nutzer und Hauseigentümer gewahrt werden, gesetzlich vorgeschriebene Rettungswege, Warteflächen für Kunden und die Straßenverkehrsordnung nicht beeinträchtigt werden.