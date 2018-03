später lesen Ganztagsschulen Neues Leben für schwache Schul-Standorte FOTO: Robby Lorenz / SZ FOTO: Robby Lorenz / SZ Teilen

Im Kreis Saarlouis haben inzwischen drei Gemeinschaftsschulen komplett auf das Modell gebundener Ganztag umgestellt, eine weitere und ein Gymnasium bieten Ganztagsklassen an. Damit ist das Angebot an echtem Ganztag enorm gewachsen, auch im Grundschulbereich setzt sich das fort. Die Wahlfreiheit zwischen den Schulformen wächst damit und das ist gut so. Von Nicole Bastong