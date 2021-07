Außer Rand und Band: 2018 feierte der SSC Schaffhausen nach einem 3:1 im Relegationsfinale gegen Tünsdorf den Aufstieg in die Landesliga. In der kommenden Saison wird es diese Aufstiegsrunde, in der die Vizemeister einen zusätzlichen Aufsteiger ermittelten, nicht geben. Foto: Ruppenthal