Gala-Abend bei der Fusion Academy Kulturen und Menschen durch Tanz verbinden

Seit mittlerweile fünf Jahren engagiert sich die Fusion Academy als eingetragener Verein für eine bunte und tolerante Gesellschaft. Dabei nutzt sie den Tanz als Mittel, um Kulturen zusammenzubringen, aber auch um Menschen mit Behinderung daran teilhaben zu lassen. Jetzt stellte sich der Verein zum zweiten Mal nach 2020 mit einer Gala im Dillinger Lokschuppen vor. Der Abend stand unter dem Motto „Stronger Than Ever“ (Stärker denn je), denn der Verein hat die schwierigen Corona-Jahre gut überstanden. Von kleinen Kindern mit ihren ersten Tanzschritten bis zu atemberaubender Akrobatik und mitreißender Dynamik reichte das Spektrum der Vorführungen. Auch die Elterngruppe Confusion und ein Team aus Menschen mit Behinderungen zeigten dem begeisterten Publikum ihr Können. Unabhängig vom tänzerischen Niveau waren allen Mitwirkenden vor allem der Spaß an ihrem Tun und die Motivation anzumerken. Die Aktiven auf der Bühne ließen ihr Publikum an ihren Gefühlen teilhaben und sorgten so für zahlreiche bewegende Momente. Besonders emotional: der Auftritt der Fusion Juniors. Sie hatten wie jede andere Gruppe eine Fünf-Minuten-Show vorbereitet und machten dabei einen Querschnitt durch die verschiedenen Choreographien der vergangenen Jahre als Dankeschön an ihre Coaches, denen die gelungene Überraschung die ein oder andere Träne in die Augen trieb.