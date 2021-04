Seniorinnen und Senioren dürfen über ihr Arbeitsleben schreiben : Zum 36. Mal sind Aufsatzautoren gefragt

Saarlouis Die KEB Saar-Hochwald sucht Arbeitserfahrungen von Senioren. Einsendeschluss ist am 30. Juni.

Die 36. Aufsatzveranstaltung für Seniorinnen und Senioren der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Saar-Hochwald startet: Unter dem Titel „Die Straßen kehren wie Michelangelo Bilder malte – Wege und Stationen meiner Arbeitswelt“ lädt die KEB Saar-Hochwald in Zusammenarbeit mit dem Themenschwerpunkt Arbeit im Bistum Trier dazu ein, die Geschichte des eigenen Arbeitslebens zu erzählen. Und Arbeit meint hier auch Familienarbeit und Kindererziehung, wie die KEB in einer Pressemitteilung betont.

Folgende Fragestellungen können bei der Auseinandersetzung mit dem Thema eine Anregung geben: „Hatten Sie als Kind einen Traumberuf? Ist dieser Traum dann auch Wirklichkeit geworden oder haben Sie sich an einer ganz anderen Stelle wiedergefunden? Was hat Sie begeistert? Welchen Herausforderungen sind Sie begegnet? Welchen Einfluss hatten Ihre Eltern, Ihre Familie auf die Berufswahl? Wenn Sie noch einmal die Wahl hätten, würden Sie den gleichen Berufsweg wieder einschlagen? An die Frauen: Haben Sie noch eine Erlaubnis von Ihrem Ehepartner benötigt, um einen Beruf auszuüben? Oder gab es andere rechtliche Vorschriften, die sich auf Ihre (berufliche) Tätigkeit ausgewirkt haben?“, heißt es im Aufruf.