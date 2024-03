Stadtführung Viele Anekdoten prägen den Großen Markt in Saarlouis

„Der Große Markt wird immer mit einer Fläche von 100 mal 100 Metern, also einem Hektar, angegeben, in Wirklichkeit sind es aber zwischen zwei gegenüberliegenden, den Platz umgebenden Häuserfronten 144 Meter, was eine Größe von rund zwei Hektar ergibt“, erklärt Thomas Reichmann zu Beginn seiner Führung auf dem Großen Markt. Dann lenkt er den Blick der kleinen Teilnehmergruppe auf die vier Eckbrunnen. „Die zeigen exakt die vier Himmelrichtungen an und dienten so der militärischen Orientierung“, erzählt er. Die Eckbrunnen waren anfangs aus Holz und das Trinkwasser wurde in ausgehöhlten Baumstämmen von Felsberg aus in die Stadt geleitet, wo es von den Bewohnern entnommen werden konnte. Erst die Preußen ersetzten die Holz- später durch Sandsteinbrunnen.