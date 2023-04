Führung durch die Stadt Eintauchen in die jüdische Geschichte der Stadt Saarlouis

„Von einst 328 Juden leben heute nur noch drei in Saarlouis.“ Nachdem Gilbert Jaeck das bei der Führung erzählt, ist es kurz still. Denn was viele nicht wissen: Die Geschichte der Stadt ist eng mit der der Juden verknüpft, wie der Stadtführer berichtet. „Nur für zweimal fünf Jahre haben hier keine Juden gelebt.“ Als Saarlouis 1680 durch den Sonnenkönig Ludwig XIV. gegründet wurde, siedelten sich zwei jüdische Kaufmannsfamilien aus Wallerfangen dort an, die Handelsverbindungen nach Lothringen und ins Rheinland hatten. „Jemand musste die 6000 Soldaten versorgen“, erzählt Jaeck. „Das wäre ohne die jüdischen Familien nicht zu bewerkstelligen gewesen.“