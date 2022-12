„Ein Freund der Deutsch-Französischen Freundschaft“ : Früherer Honorarkonsul Michel Bouchon erhält Auszeichnung

Saarlouis Michel Bouchon ist für seine Verdienste als Honorarkonsul ausgezeichnet worden. Wie die Stadt Saarlouis mitteilt, hat er die „Médaille d’Honneur des Affaires étrangères“ erhalten. Diese Ehrenmedaille für auswärtige Angelegenheiten wird vom französischen Außenminister verliehen, überreicht wurde sie durch Generalkonsul Sébastien Girard.

Die Auszeichnung mit der „Médaille d’Honneur des Affaires étrangères“ sei in der Regel diplomatischen und konsularischen Vertretern vorbehalten, die bei der Ausübung ihres Amtes Tapferkeit bewiesen haben, hob Generalkonsul Sébastien Girard hervor. Nur selten wird sie an Honorarkonsuln verliehen. „Der Außenminister hat Ihnen diese Auszeichnung verliehen, um Ihnen seine Anerkennung für Ihre Arbeit in Saarlouis und für die unschätzbaren Dienste, die Sie Frankreich und der deutsch-französischen Freundschaft geleistet haben, auszusprechen.“ Ein Mitstreiter aus Saarlouis habe Bouchon treffend bezeichnet als einen „Freund der Deutsch-Französischen Freundschaft.“

Bereits im Sommer erfuhr Bouchon von seiner Ehrung, die ihm der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian bei seinem Besuch in Saarlouis mit dem deutschen Außenminister a. D. Heiko Maas aussprach. Die offizielle Überreichung der Ehrenmedaille in Bronze fand nun im Victor’s Residenz-Hotel Saarlouis statt. Unter den Gästen waren neben Bouchons Frau Charlotte und der amtierenden Honorarkonsulin, seiner Tochter Myriam Bouchon nebst Familie, auch Bouchons Amtsvorgängerin Odile Villeroy de Galhau anwesend.

Bouchon bedankte sich bei Demmer und unterstrich die Bedeutung und Notwendigkeit der Agence consulaire an der Nahtstelle zwischen Frankreich und Deutschland: „Das Saarland ist ein Bundesland, das viele Trümpfe selbst in der Hand hat“, erklärte der Honorarkonsul a. D. . „Hier in der alltäglichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit passieren intelligente und sehr nützliche Dinge, die gut funktionieren, aber leider nicht immer bis zu den Regierungen unserer beiden Länder vordringen. Es ist wichtig, dass wir hier vor Ort Dinge bewegen und dass wir den Länderchefs sagen, was sie für uns tun sollen oder besser nicht tun sollen.“